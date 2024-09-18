الفنون التشكيلية يفتتح معرض نسيج الروح الثلاثاء المقبل

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، افتتاح معرض “نسيج الروح” للفنانة إيمان منير يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري بقاعة الباب في رحاب دار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو.

ومن المقرر أن يستمر معرض “نسيج الروح” حتى الـ 5 من أكتوبر المقبل، يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

الفنانة إيمان منير

الفنانة إيمان منير حصلت على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك شعبة تصميمات مطبوعة جامعة حلوان عام 1997، وماجستير الفنون الجميلة قسم الجرافيك فى 2004، ودكتوراه الفنون الجميلة قسم الجرافيك سنة 2010.

وشاركت فى عدد كبير من المعارض الجماعية والفردية منها معارض الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة للأعوام 1995، 1996، 1997، 1998، 1999، 2001، والمغرض العام فى أعوام 2012، 2015، 2016، 2017، 2020، 2021.