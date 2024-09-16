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ثقافة وفنون

مدير الفنون لــ"فيتو": فكرة إتلاف اللوحات التاريخية عمدًا لا يصدقها عاقل

صالون القاهرة الــ60،
صالون القاهرة الــ60، فيتو

رد الدكتور علي سعيد مدير عام مراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية على تعليق الوزير أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن حال بعض إطارات اللوحات المعروضة بصالون القاهرة بدورته الـ 60 والذي تم افتتاحة اليوم.


وقال التشكيلي علي سعيد  لـ "فيتو": إن الإشكالية هنا تكون في حالة كان الإطار جزءًا من العمل نفسه وذلك يكون فى حالات ان يكون تاريخي أو  لأحد الرواد الكبار، فاذا وضع البرواز بنفسه وهو على قيد الحياة لا يمكن استبداله، ولكن فى حالة كان بدون برواز أو تلف أو تآكل نستطيع إرجاعه بنفس الهيئة التي كان عليها تقريبا، وذلك فى محاولة لمحاكة البرواز الأصلى.  

وأكد سعيد أنه إذا كان الإطار سليم وجزء من العمل لا نستطيع تغييره مطلقًا، ولكن تكون بعض الإطارات تحتاج إلى إعادة صيانة أو اعادة طلاء بسيطة، مضيفًا: "إنما أي لوحة من لوحات الرود هو عملها كدا وبروزها كدا في حياته فإحنا ما نفتيش بعديه يعني إلا إذا تضرر بشكل كبير."

وأوضح الدكتور علي انه لم تحدث أي تلفيات أثناء نقل اللوحات من متاحفها الأصلية إلى قصر الفنون، مضيفًا أنه من الوارد ان تحدث تلفيات فى اي وقت واي مكان فلا يمكن النفي تمامًا، فمن الممكن ان يحدث ذلك أثناء التخزين في المتحف، ان يحدث ترهل لتوال ويتم التعامل معه بـ "الشد".

وأضاف أن الأخطاء البشرية من الوارد ان تحدث في أي دولة في العالم، وإدارة الترميم في كل مؤسسة أو كل جهة معنية بالفنون التشكيلية هذا هو عملها، موضحًا انه ما دام بها ورق وتماثيل جبس وتماثيل برونز ولوحات زيت، لا بد من إدارة الترميم موجودة، حيث أولا تحافظ عليها ووثم تعالج أي خطأ بشري من ممكن ان يحدث لمعظم اللوحات حتى في أثناء حياة الفنانين، مشددا أن فكرة  تعمد إتلاف اللوحات لا يصدقها عاقل.

 

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