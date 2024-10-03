الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

فصائل موالية لإيران تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

قاعدة للتحالف الدولي
قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، فيتو

أفادت تقارير إعلامية بأن فصائل موالية لإيران استهدفت قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا.

المقاومة تدشن مرحلة متقدمة من عملياتها العسكرية ضد الاحتلال

وفي وقت سابق، أكد مصدر مقرب من كتائب حزب الله العراقية أن المقاومة ستدشّن مرحلة متقدمة من عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن إعداد قائمة بأهداف استراتيجية داخل الأراضي المحتلة لضربها في حال إقدام إسرائيل على قصف العراق. 

 حزب الله العراقية: المرحلة المتقدّمة ستشمل إطلاق صواريخ متطورة 

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن المصدر ذاته قوله: “المرحلة المتقدّمة ستشمل إطلاق صواريخ متطورة تفوق الصواريخ المستخدمة حاليًا، وفي حال قصفت إسرائيل إيران بدعم الولايات المتحدة، فستتلقّى قواعدها العسكرية وابلًا من صواريخ المقاومة”. 

وأضاف المصدر: “فضلًا عن أن لدينا معلومات عن أن الاحتلال الأمريكي زوّد الكيان الإسرائيلي بمعلومات كاملة عن قادتنا ومقارّنا، وهذا ما يستدعي من الحكومة أن تلتفت إلى الأمر”.

وبيًن المصدر أن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أرسل وساطات بقيادة رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، وقيادي كبير في الحشد الشعبي إلى قادة المقاومة بغرض إيقاف الهجمات لأجل التهدئة، وعدم جرّ البلاد إلى أتون الحرب المشتعلة في لبنان.

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