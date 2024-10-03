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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 10، زوزو توافق على العمل مع الحاج إسماعيل

أبطال تيتا زوزو،
أبطال تيتا زوزو، فيتو

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 10 موافقة زوزو “إسعاد يونس” العمل مع الحاج إسماعيل بتشجيع من صديقها الـ AI وبضغط متواصل من أحمد ومنى، ويهدد إسماعيل أحمد إذا لم يتم الاتفاق مع زوز للعمل معه. 

كما أنهما يتفقان على تنفيذ خطة لإصلاح علاقة ابنتها هبة وزوجها مصطفى حيث قامت زوز بإخفاء ابنها آدم لدى سالم “صلاح عبد الله” وظلت والدته البحث عنه واضطرت للتواصل مع والده وبعد تدخل الشرطة تمت إعادة آدم وعادت الأسرة للتقرب من بعضهم البعض بعد فترة طويلة من الانشغال.

وينجح على في إعادة حساب ياسمين إليها ولكنها تخرج في بث لمتابعيها وتنكر فضله وتنسبه إلى آخرين فيشعر هو بالحزن الشديد، بينما يطلب عمر من والده مال من أجل “كورس” الموسيقى ولكنه يرفض ويطلب منه البحث عن عمل وهو ما يقدم عليه بالفعل.

وعلى هامش الحلقة يلتقي خالد لأول مرة بريم “بسمة داود” وهي عميلة لدى الشركة التي يعمل بها ولكن اللقاء كان فاترًا بسبب فشل شركة خالد في تقديم أفكار جيدة لشركة ريم ومدير خالد هو السبب، لذا يدخل خالد في مشادة معه ويطلب منه ألا يتدخل مرة أخرى في شؤون عملائه.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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