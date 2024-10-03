مسلسل برغم القانون الحلقة 15، وليد يصل إلى ليلى وأكرم يختفي هو وأبناؤه

شهدت مسلسل برغم القانون الحلقة 15 قيام ليلى بالذهاب إلى منزل والد ياسر بصحبة قوة من الشرطة، وتم القبض على ياسر أمام والده.

وتواصل ليلى إعداد مكتبها، ويتواصل معها أكرم ويمنحها فرصة التحدث مع أبنائها، بينما تخبره نوال بأكر حضور محصل الكهرباء الغامض.

وتنجح سوسن في إقناع محمود بشراء مصنع بـ ١٠ ملايين جنيه لتوسيع أعماله، ويعلن هو حبه لها ويخبرها أنها خطيبته في اللحظة التي تأتي فيها تهاني وتحاول إفساد تلك العلاقة بينه وبين سوسن ولكنها تفشل خاصة بعدما أخبرها محمود أن ورقة طلاقها سيتم إرسالها لها في القريب العاجل.

ويأتي وليد إلى محمود متنكرا في صورة ضابط مباحث ولكن محمود يكشف هويته ويخبره بكل التفاصيل يب عن أكرم ويتواصل مع ليلى التي تأتي وتذهب مع وليد إلى القاهرة حيث القصر الذي يتواجد به أبنائها، ويحكي لها وليد عما فعله به أكرم.

حينما يصلان إلى القصر لا يجدان أحد وتجد ليلى ورقة مكتوب بها أنها تنسى أن لها أبناء لأنها “غلطت غلطة عمرها”، ويتواصل أكرم مع وليد ويهدده.

يذهب وليد وليلى إلى منزل بيريهان طلبا لمساعدتها وتستمع ابنة أكرم للحديث الدائر بين الثلاثي، وتتلقى ليلى رسالة من أكرم مفادها أنه سيمنحها فرصة أخيرة لرؤية أبنائها إذا ابتعدت عن وليد وبيريهان.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحًا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.