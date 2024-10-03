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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يكبد بايرن ميونخ أول هزيمة له هذا الموسم

فريق أستون فيلا،
فريق أستون فيلا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف الفوز الوحيد لـأستون فيلا اللاعب جون دوران في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 3 نقاط في المركز 14.

وهذه الخسارة تعد الأولى لبايرن ميونخ أفي جميع المسابقات هذا الموسم.

 

نتائج الفريقين في الجولة الأولى

أعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز التاسع برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة (9-2).

بينما يتواجد أستون فيلا في المركز 11 برصيد 3 نقاط أيضا، بعد الفوز في الجولة الأولى خارج ملعبه على يونج بويز بثلاثية نظيفة.


ويتواجد هاري كين في التشكيل الأساسي للبايرن في لقاء اليوم بعد الشكوك التي حامت حول تواجده بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة باير ليفركوزن الأخيرة في البوندسليجا.

فريق بايرن ميونيخ، فيتو

تشكيل بايرن ميونخ أمام أستون فيلا

نوير- أوباميكانو- كيم- كيميتش- ديفيز- لايمر- بافلوفيتش- جنابري- أوليسيه- كومان- كين.

 

تشكيل أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ

كما أعلن أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، تشكيل فريقه كالتالي:

مارتينيز- دييجو كارلوس- كونسا- باو توريس- دين- تيليمانس- فيلوجين- أونانا- رامسي- روجرز- واتكينز.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث في النظام القديم.

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