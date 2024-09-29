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رياضة

الدوري الإنجليزي، نجم إيبسويتش أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد أستون فيلا

مباراة إيبسويتش تاون
مباراة إيبسويتش تاون واستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حصد ليام ديلاب لاعب إيبسويتش تاون، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أستون فيلا التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ليام ديلاب لاعب إيبسويتش تاون في تسجيل هدفي فريقه أمام أستون فيلا، ليحصد جائزة رجل المباراة.

تقدم أصحاب الأرض نادي إيبسويتش تاون بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثامنة، عن طريق ليام ديلاب، قبل أن ينجح أستون فيلا في العودة بهدفين عن طريق مورجان روجرز بالدقيقة 15، وأولي واتكينز بالدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيلانز 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، ضغط فريق إيبسويتش تاون بكل صفوفه بحثا عن هدف التعادل، ونجح في إدراك التعادل بالهدف الثاني عن طريق ليام ديلاب بالدقيقة 72، لينتهي اللقاء بالتعادل 2 / 2.

ترتيب إيبسويتش وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أستون فيلا إلى 13 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ارتفع رصيد إيبسويتش إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر.  

 

تشكيل إيبسويتش تاون أمام أستون فيلا

شهد تشكيل إيبسويتش تاون تواجد سام مرسي نجم المنتخب المصري قبل خروجه بديلا في الوقت بدل الضائع، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أرنيت موريس.

خط الدفاع: أكسيل توانزيبي، دارا أوشيا، جاكوب جريفيس، ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كالفين فيليبس، جاك كلارك، أوماري هوتشينسون، تشيدوزي أوجبيني.

الهجوم: ليام ديلاب.

فيما يحتضن ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد ضد توتنهام.

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يتقدم على إيبسويتش 1/2 في الشوط الأول

سام مرسي يقود تشكيل إيبسوتش تاون أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

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