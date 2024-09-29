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رياضة

بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة هاري كين

كين
كين

أصدر بايرن ميونخ تحديثا، اليوم الأحد، عن إصابة مهاجمه الإنجليزي هاري كين التي تعرض لها في مباراة باير ليفركوزن في قمة الدوري الألماني.

بيان رسمي لإصابة هاري كين


وقال بايرن ميونخ، في بيان طبي على موقعه الرسمي: "تعرض هاري كين لضربة مؤلمة في كاحله، خلال مباراة الفريق في الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن، أمس السبت".

وأضاف: "أظهرت الفحوصات التي أجراها الفريق الطبي للنادي يوم الأحد، تطورًا إيجابيًا، وسيستمر كين في تلقي العلاج المناسب".


وجرى استبدال قائد منتخب إنجلترا خلال التعادل مع باير ليفركوزن 1-1 أمس السبت، في البوندسليجا، بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر.

وسقط كين على الأرض بعد التحام مع أمين عدلي لاعب ليفركوزن، وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وبدوره قال فينسنت كومباني، مدرب البايرن عقب اللقاء: أنا لست طبيبًا، ولكن آمل أن يلحق بمباراة الأربعاء ضد أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا.

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