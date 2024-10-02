دوري أبطال أوروبا، هاري كين يقود بايرن ميونخ أمام أستون فيلا

أعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز التاسع برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة (9-2).

بينما يتواجد أستون فيلا في المركز 11 برصيد 3 نقاط أيضا، بعد الفوز في الجولة الأولى خارج ملعبه على يونج بويز بثلاثية نظيفة.



ويتواجد هاري كين في التشكيل الأساسي للبايرن في لقاء اليوم بعد الشكوك التي حامت حول تواجده بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة باير ليفركوزن الأخيرة في البوندسليجا.

تشكيل بايرن ميونخ:

نوير- أوباميكانو- كيم- كيميتش- ديفيز- لايمر- بافلوفيتش- جنابري- أوليسيه- كومان- كين.

كما أعلن أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، تشكيل فريقه كالتالي:

مارتينيز- دييجو كارلوس- كونسا- باو توريس- دين- تيليمانس- فيلوجين- أونانا- رامسي- روجرز- واتكينز.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.