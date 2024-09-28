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رياضة

بايرن ميونيخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم التعادل أمام ليفركوزن 1-1 (فيديو)

بايرن ميونيخ،فيتو
بايرن ميونيخ،فيتو

تعادل فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره باير ليفركوزن 1-1 في  المباراة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا  في قمة  الدوري الألماني .

وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لبايرن ميونخ للتقدم إلا أن بايرن ليفركوزن تمكن من التقدم عن طريق روبن اندريش في الدقيقة 31.

وتعادل لـ بايرن ميونيخ الكسندر بافلوفيتش في الدقيقة 39.

وشهد اللقاء خروج هاري كين نجم بايرن ميونيخ، للإصابة.

 

تشكيل بايرن ميونيخ 

 

تشكيل بايرن ليفركوزن 

 

 

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، كما تأهل للدور الثاني لكأس ألمانيا، بالإضافة إلى فوزه الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9-2، في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

ويأتي بايرن ليفركوزن بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وحقق بايرن ميونخ مؤخرًا فوزًا كبيرًا أمام نظيره فيردر بريمن 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني.

ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة، إذ يملك في رصيده 5 أهداف، يليه الدولي المصري عمر مرموش الذي يلعب بين صفوف إينتراخت فرانكفورت برصيد 4 أهداف.

 

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