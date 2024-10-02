توترات بين الأمير ويليام وشقيقه هاري بشأن مصير مجوهرات الأميرة ديانا

أثار اختفاء خاتم خطوبة ميجان ماركل الذي يحتوي على ماسات من مجموعة الأميرة ديانا قلقًا في القصر الملكي، حيث يتساءل الأمير ويليام عن مصير المجوهرات الثمينة التي كانت ملكًا لوالدته الراحلة.

مصير مجوهرات الأميرة ديانا

وفي العام 2017، قدّم الأمير هاري لزوجته ميجان ماركل خاتم خطوبة يحتوي على ماسات من مجموعة والدته الراحلة الأميرة ديانا.

ومع مرور الوقت، خضع الخاتم لتحديث بسيط، حيث ظهرت ميجان به لأول مرة بعد التعديل في العام 2019، إلا أن ميجان شوهدت دون الخاتم في مناسبات عدة خلال هذا العام؛ ما أثار التساؤلات حول مكانه.

توتر بين هاري وويليام بسبب مجوهرات ديانا



وتشير مصادر داخل القصر إلى أن الأمير ويليام يشعر بالقلق بشأن مصير المجوهرات التي تمثل إرثًا هامًا من والدته، خاصة وسط الشائعات المتزايدة حول التوتر بينه وبين الأمير هاري وميجان.

وقد صرح مصدر مقرب بأن ويليام يسعى لمعرفة مكان الماسات المفقودة، معتبرًا أن هذا الأمر له أهمية شخصية كبيرة.