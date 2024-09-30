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الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

الأمير هاري، فيتو
الأمير هاري، فيتو

من المقرر أن يصل الأمير هاري اليوم إلى المملكة المتحدة لحضور عدد من المناسبات دون زوجته ميجان ماركل.

 هاري يعتزم زيارة بريطانيا دون زوجته

وقالت صحف بريطانية إن مخططات الأمير هاري لزيارة عائلته ما زالت غير واضحة حتى الآن.

ومن المقرر أن يحتفل دوق ساسكس، البالغ من العمر 40 عامًا، بإنجازات الشباب المصابين بأمراض خطيرة وعائلاتهم خلال زيارته النادرة للمملكة المتحدة، كما سيحضر حفل توزيع جوائز WellChild في لندن بصفته راعيًا للجمعية الخيرية، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من 15 عامًا.

وأثارت الزيارة تكهنات حول ما إذا كان هاري وشقيقه الأمير ويليام سيلتقيان، أو ما إذا كان الدوق سيقوم برحلة إلى اسكتلندا لقضاء بعض الوقت مع والده الملك تشارلز، الذي يتلقى علاجه من مرض السرطان.

وتأتي زيارة هاري النادرة، مرة أخرى دون زوجته ميغان ماركل البالغة من العمر 43 عامًا، في الوقت الذي يواصل فيه معركته القانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية حيث يطلق استئنافًا ضد حكم المحكمة العليا الذي رفض تحديه بشأن قرار تغيير مستوى أمنه الشخصي عندما يزور المملكة المتحدة من قبل قاضي محكمة الاستئناف.

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الامير هاري الامير ويليام هاري ميجان ماركل

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