رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

أفادت تقارير بأن الأمير هاري أرسل رسالة سرية إلى كيت ميدلتون، أميرة ويلز، معبرًا عن دعمه لها بعد عودتها العلنية المنتصرة عقب فترة علاج وقائي من السرطان.

وظهرت كيت بشكل لافت في نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون هذا الصيف، حيث بدت بحالة صحية جيدة ومشرقة بعد خضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي.

ووفقًا لمجلة "هيت"، استغل الأمير هاري هذه اللحظة للتواصل مع كيت برسالة حسن نية، اعتُبرت من قبل بعض المراقبين الملكيين بادرة تصالحية وسط التوترات المستمرة داخل العائلة المالكة.

وبحسب مصادر مطلعة، أعرب هاري في رسالته عن سعادته بعودة كيت إلى الحياة العامة، وهنأها على قوتها وصمودها، والرسالة أكدت مدى ارتياحه لرؤيتها تعود إلى نشاطاتها وسط رحلة تعافيها.

والجدير بالذكر، أن كيت ميدلتون كشفت في وقت سابق هذا العام عن تشخيص إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الوقائي، وأطلعت الجمهور على حالتها في مقطع فيديو عاطفي تحدثت فيه عن تحديات فترة العلاج.

وفي ظل التوترات المستمرة بين الأمير هاري وميجان ماركل وبقية أفراد العائلة المالكة، يُنظر إلى رسالة هاري إلى كيت كخطوة إيجابية ومهمة، خاصة في ظل الخلافات العائلية التي تسببت بها قراراتهما بالابتعاد عن الحياة الملكية وتبعات ذلك.