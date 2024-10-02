رسميا، بيراميدز يعلن التعاقد مع صديق إيجولا

أعلن نادي بيراميدز رسميا التعاقد مع النيجيري صديق إيجولا قادما من نادي سيراميكا كليوباترا في الانتقالت الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر حسابه بموقع تويتر: نيجيـــري بيـــه صديـق أوجـولا في بيراميــــدز.

https://x.com/pyramidsfc/status/1841540063219339327

ونجح نادي بيراميدز في إنهاء صفقة ضم صديق ايجولا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا خلال الميركاتو الصيفي الجاري تدعيما لخط هجومه.

ووقع ايجولا رسميا لنادي بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، مقابل اعارة الثنائي محمود زلاكا وفخري لاكاي من بيراميدز الى سيراميكا.

وكانت الصفقة شهدت خلافات كثيرة بين الناديين واقتربت من الانتهاء بانتقال إيجولا إلى بيراميدز عن طريق دفع مبلغ مالى وانتقال 3 لاعبين من بيراميدز الى سيراميكا، إلا أن الصفقة توقفت بسبب الأسماء التى كانت سترحل من بيراميدز الى صفوف سيراميكا.

حقيقة دخول عبد الله مجديضمن صفقة ضم صديق إيجولا

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز حقيقة دخول عبد الله مجدي لاعب الفريق السماوي ضمن صفقة ضم صديق إيجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأكد المصدر، أن انتقال عبد الله مجدي إلي سيراميكا يعد صفقة منفصلة تماما عن صفقة إيجولا، وجار الاتفاق على المقابل المادي نظير انتقال اللاعب.

ودخل بيراميدز في وقت سابق في مفاوضات مع سيراميكا لضم أيجولا مقابل رحيل أكثر من لاعب من بيراميدز إلي سيراميكا كجزء من الصفقة، لكنها تمت بعيدا عن عبد الله مجدي ليعود سيراميكا إلى عبد الله مجدي كصفقة منفصلة عن أوجولا.

وقضى لاعب الوسط الموسم الماضي معارا إلى زد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع زد في 21 مباراة وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل.

وبدأ عبد الله مجدي مسيرته الكروية في مصر المقاصة قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في صيف 2021 وتتم إعارته إلى زد في صيف 2023 ويعود مرة أخرى إلى بطل كأس مصر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن صفقة انتقال عبد الله مجدي إلي سيراميكا.