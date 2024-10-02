قرار جديد من بيراميدز بشأن مصير إبراهيم عادل
اتفق مسئولو نادي بيراميدز مع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني على منحه الحق الفني الأصيل في مشاركة إبراهيم عادل نجم الوسط في المباريات بشكل أساسي.
وقال الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7: "مشاركة إبراهيم عادل من عدمه عند بدء الموسم بعد فترة غياب على خلفية فشل صفقة انتقاله إلى صفوف خيتافي الإسباني بيد الجهاز الفنى لفريق بيراميدز عقب الوقوف على مستوى اللاعب فنيا وبدنيا فى التدريبات الجماعية ".
فيما كشفت تقارير صحفية مغربية، أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، يفضل ضم محمد الشيبي لاعب بيراميدز على حساب عمر الهلال لاعب إسبانيول الإسباني، خلال معسكر أسود الأطلس المقبل، لمواجهتي أفريقيا الوسطى ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.
وكشفت صحيفة المنتخب المغربية، أن وليد الركراكي يفضل ضم الشيبي على حساب عمر الهلال، رغم إعجابه بإمكانيات الأخير صاحب الـ21 عاما، إلا أنه يفضل الاستعانة بخبرات الشيبي إلى جوار الثنائي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، ونصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد في الجانب الأيمن لمنتخب أسود الأطلس.
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