الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار جديد من بيراميدز بشأن مصير إبراهيم عادل

ابراهيم عادل، فيتو
ابراهيم عادل، فيتو

اتفق  مسئولو نادي بيراميدز مع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني على منحه الحق الفني الأصيل في مشاركة إبراهيم عادل نجم الوسط في المباريات بشكل أساسي.

وقال الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7: "مشاركة إبراهيم عادل من عدمه عند بدء الموسم بعد فترة غياب على خلفية فشل صفقة انتقاله إلى صفوف خيتافي الإسباني بيد الجهاز الفنى لفريق بيراميدز عقب الوقوف على مستوى اللاعب فنيا وبدنيا فى التدريبات الجماعية ".

فيما كشفت تقارير صحفية مغربية، أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، يفضل ضم محمد الشيبي لاعب بيراميدز على حساب عمر الهلال لاعب إسبانيول الإسباني، خلال معسكر أسود الأطلس المقبل، لمواجهتي أفريقيا الوسطى ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية، أن وليد الركراكي يفضل ضم الشيبي على حساب عمر الهلال، رغم إعجابه بإمكانيات الأخير صاحب الـ21 عاما، إلا أنه يفضل الاستعانة بخبرات الشيبي إلى جوار الثنائي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، ونصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد في الجانب الأيمن لمنتخب أسود الأطلس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ابراهيم عادل أفريقيا الوسطى المنتخب المغربي فريق بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش

مواد متعلقة

الرياضة: تجديد وإنشاء 160 ملعبا بمراكز الشباب خلال عام 2024

أشرف صبحي ومحافظ الشرقية يفتتحان منشآت جديدة بنادي أولاد صقر

الأكثر قراءة

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد بتهمة سرقة موبايل

مجلس الوزراء يوافق على 2200 جنيه سعرًا استرشاديًا لأردب القمح لموسم 2024/ 2025

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

بتخفيضات 25%، الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بالقاهرة

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

منوعات

المزيد

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خطوات الحصول على الواجبات المدرسية إلكترونيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية