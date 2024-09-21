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رياضة

بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات

بيراميدز, فيتو
بيراميدز, فيتو

حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات بإجمالي نتيجة المباراتين 4-2 بعد التعادل ذهابا 1-1.

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

أحرز داوودا هدف الجيش في الدقيقة 11، بتسديدة قوية عن طريق داودا سيدو بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

أحرز محمد الشيبي لاعب بيراميدز هدف التعادل بالدقيقة 45 من  المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ثم أضاف فيستون ماييلي الهدف الثاني لفريق بيراميدز 67 تم عزز التقدم كريم حافظ في الدقيقة 93

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

 

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - ومروان حمدي

 

طاقم حكام مباراة المصري والهلال الليبي

وأدار المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.

 

 

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