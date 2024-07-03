صديق إيجولا رجل مباراة سيراميكا والإسماعيلي بالدوري

حقق صديق إيجولا لاعب فريق سيراميكا كليوباترا جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 29 الدوري المصري الممتاز.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بهدف نظيف ليحقق ثلاث نقاط هامة للفريق في مشواره بالدوري الممتاز.

مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

وسجل أحمد ياسر ريان هدف الفوز لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الإسماعيلي مكون من:

ترتيب سيراميكا والإسماعيلي

وبتلك النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.