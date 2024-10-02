بيراميدز يضم الغاني إيجولا رسميًا

نجح نادي بيراميدز في إنهاء صفقة ضم الغاني صديق ايجولا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا خلال الميركاتو الصيفي الجاري تدعيما لخط هجومه.

ووقع ايجولا رسميا لنادي بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، مقابل اعارة الثنائي زلاكا وفخري لاكاي من بيراميدز الى سيراميكا.

وكانت الصفقة شهدت خلافات كثيرة بين الناديين واقتربت من الانتهاء بانتقال إيجولا إلى بيراميدز عن طريق دفع مبلغ مالى وانتقال 3 لاعبين من بيراميدز الى سيراميكا، إلا أن الصفقة توقفت بسبب الأسماء التى كانت سترحل من بيراميدز الى صفوف سيراميكا.

ومن ضمن الأسماء كان فخري لاكاي لاعب الفريق الذي كان سيتم إعارته لمدة موسم وكان يرحب بشرط واحد وهو الحصول على نفس الراتب الذى كان يتقاضاه فى بيراميدز والذى يقترب من 600 ألف دولار وهو ما اعتبره سيراميكا كليوباترا مبلغ كبير ومن الصعب دفعه إضافة إلى طلب سيراميكا ضم يوسف أسامة نبيه وبوبو ومحمود زلاكة وعبد الله مجدي لكن يوسف وزلاكة رفضا الرحيل في صفقة تبادلية لذا تعطلت الصفقة ولم تتم حتى الآن.

وتم حل أزمة فخري لاكاي الذي تواجد بتدريب سيراميكا خلال الفترة الماضية وتم حل ازمة راتبه وإتمام الصفقة