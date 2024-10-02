مصدر يكشف حقيقة انتقال عبد الله مجدي إلي سيراميكا ضمن صفقة إيجولا

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز حقيقة دخول عبد الله مجدي لاعب الفريق السماوي ضمن صفقة ضم الغاني صديق إيجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأكد المصدر، أن انتقال عبد الله مجدي إلي سيراميكا يعد صفقة منفصلة تماما عن صفقة إيجولا، وجار الاتفاق علي المقابل المادي نظير انتقال اللاعب.

ودخل بيراميدز في وقت سابق في مفاوضات مع سيراميكا لضم أيجولا مقابل رحيل أكثر من لاعب من بيراميدز إلي سيراميكا كجزء من الصفقة، لكنها تمت بعيدا عن عبد الله مجدي ليعود سيراميكا إلى عبد الله مجدي كصفقة منفصلة عن أوجولا.

وقضى لاعب الوسط الموسم الماضي معارا إلى زد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع زد في 21 مباراة وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل.

وبدأ عبد الله مجدي مسيرته الكروية في مصر المقاصة قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في صيف 2021 وتتم إعارته إلى زد في صيف 2023 ويعود مرة أخرى إلى بطل كأس مصر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن صفقة انتقال عبد الله مجدي إلي سيراميكا ويسبقها انتقال صديق إيجولا إلي بيراميدز.

بيراميدز يضم صديق ايحولا

ونجح نادي بيراميدز في إنهاء صفقة ضم الغاني صديق ايجولا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا خلال الميركاتو الصيفي الجاري تدعيما لخط هجومه.

ووقع ايجولا رسميا لنادي بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، مقابل اعارة الثنائي محمود زلاكا وفخري لاكاي من بيراميدز الى سيراميكا.

وكانت الصفقة شهدت خلافات كثيرة بين الناديين واقتربت من الانتهاء بانتقال إيجولا إلى بيراميدز عن طريق دفع مبلغ مالى وانتقال 3 لاعبين من بيراميدز الى سيراميكا، إلا أن الصفقة توقفت بسبب الأسماء التى كانت سترحل من بيراميدز الى صفوف سيراميكا.

ومن ضمن الأسماء كان فخري لاكاي لاعب الفريق الذي كان سيتم إعارته لمدة موسم وكان يرحب بشرط واحد وهو الحصول على نفس الراتب الذى كان يتقاضاه فى بيراميدز والذى يقترب من 600 ألف دولار وهو ما اعتبره سيراميكا كليوباترا مبلغ كبير ومن الصعب دفعه إضافة إلى طلب سيراميكا ضم يوسف أسامة نبيه وبوبو ومحمود زلاكة وعبد الله مجدي لكن يوسف وبوبو رفضا الرحيل في صفقة تبادلية لذا تعطلت الصفقة.

وتم حل أزمة فخري لاكاي الذي تواجد بتدريب سيراميكا خلال الفترة الماضية وتم حل ازمة راتبه وإتمام الصفقة