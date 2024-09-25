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رياضة

بعد توقفها، انفراجة في صفقة انضمام إيجولا إلى بيراميدز

صديق إيجولا، فيتو
صديق إيجولا، فيتو

كشف مصدر من داخل نادى سيراميكا عن اقتراب إنهاء صفقة انتقال صديق أيجولا لاعب الفريق إلى بيراميدز خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وكانت الصفقة قريبة من الانتهاء بانتقال إيجولا إلى بيراميدز عن طريق دفع مبلغ مالى وانتقال 3 لاعبين من بيراميدز الى سيراميكا، إلا أن الصفقة توقفت بسبب الأسماء التى كانت سترحل من بيراميدز الى صفوف سيراميكا.

ومن ضمن الأسماء كان فخري لاكاي لاعب الفريق  الذي كان سيتم إعارته لمدة موسم وكان يرحب بشرط واحد وهو الحصول على نفس الراتب الذى كان يتقاضاه فى بيراميدز والذى يقترب من 600 ألف دولار وهو ما اعتبره سيراميكا كليوباترا مبلغ كبير ومن الصعب دفعه إضافة إلى طلب سيراميكا ضم يوسف أسامة نبيه وبوبو ومحمود زلاكة وعبد الله مجدي لكن يوسف وزلاكة رفضا الرحيل في صفقة تبادلية لذا تعطلت الصفقة ولم تتم حتى الآن.
 

وعلمت فيتو أنه تم حل أزمة فخري لاكاي الذي تواجد بتدريب سيراميكا أمس الثلاثاء وجار التفاوض حول راتبه، كما سيتم دفع مقابل مادي مع رحيل لاكاي ولاعب آخر إلى سيراميكا.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة 10 أيام، بعد تحقيق الفوز على الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري الأبطال.

وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الجيش الرواندي بالقاهرة بعد التعادل ذهابا في كيجالي بهدف لكل فريق، ليعبر بيراميدز إلى دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.
ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.

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