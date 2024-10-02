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جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة لأهالي قرية ترسا بسنورس

جامعة الفيوم تنظم
جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية ترسا، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم اليوم الأربعاء،  بالوحدة الصحية لقرية ترسا، بمركز بسنورس، قافلة شاملة لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة لها، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، وكلية التربية للطفولة المبكرة، ومديرية الصحة والسكان.

خدمات القافلة الطبية

وقدمت القافلة  لأهالي قرية ترسا وتوابعها، خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج الي  1025 حالة من أهالي قرية ترسا والقرى المجاورة لها، فقد تم الكشف على 73 حالة أسنان و280 حالة باطنة و213 أطفال و223 حالة جلدية، والرمد 236 حالة.

 

مشاركة كلية التمريض

وشاركت  كلية التمريض  خلال القافلة بندوة بعنوان، "كيفية الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى الأطفال"؛ الذي يعدّ مرضًا شائعًا جدًا، ويحدث نتيجة نقص عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي الناتج عن نقص الحديد، الذي ينتج عنه بعض الأعراض كشحوب الوجه والتعب العام وسرعة ضربات القلب، وللوقاية منه يجب اتّباع نظام غذائي جيد غني بالحديد، مثل (وجبات الكبدة، العسل الأسود، الخضراوات الداكنة، اللحوم الحمراء)،  بجانب المكملات الغذائية التي تحتوي على عنصر الحديد، ويفضل تناولها مع فيتامين سي؛  لسرعة امتصاص الحديد،  (عصير الليمون والبرتقال والفروالة).

مشاركة كلية الطفولة المبكرة في القافلة

اما كلية التربية للطفولة المبكرة فقد شاركت بمحاضرة بعنوان: "كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتناولت تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة وأنواع الإعاقات، " الإعاقة السمعية والبصرية والإعاقة الحركية والإعاقة العقلية"، كما تناولت فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي ومراعاة احتياجاتهم النفسية، والاستماع لهم، وتقديم النصائح لتعليم الأطفال طرق التعامل الصحيحة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،  وتم تقديم نصائح للأمهات عن كيفية تربية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وزرع الأمل واستشارات الأطباء المتخصصين.

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