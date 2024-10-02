الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله: نخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال وأوقعنا فى صفوفهم مصابين

اشتباكات حزب الله
اشتباكات حزب الله مع قوات الإحتلال، فيتو

أكد حزب الله أنه نخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال المتسللين إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية.

حزب الله يقصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية

وأوضح حزب الله بحسب قناة القاهرة الإخبارية أنه أوقع فى صفوف قوات الإحتلال عددا من المصابين.

كما أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.

فارات الإنذار تدوي في يارون بالجليل الأعلى

وفي السياق ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في يارون بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل

وذكرت تقارير إعلامية أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.

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