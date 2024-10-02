رئيس مصنع سيماف: الحصول على شهادة الجودة iris بوابة إلى العالمية والطريق الوحيد للتصدير

قال المهندس احمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف: إننا احتفلنا اليوم بإنجاز جديد وهو حصول المصنع علي اعلي شهادة جودة عالمية في صناعة السكك الحديدة وهي تمثل بوابة الدخول الي العالمية في هذا المجال والطريق الوحيد للتصدير.



وأضاف رئيس مصنع سيماف خلال احتفالية المصنع اليوم والهيئية العربية للتصنيع، أن التعاون بين فريق عمل سيماف من مهندسين وعمال وفنين تم التغلب غلي المعوقات والتحديات في زمن قياسي للحصول علي الاعتمادات الدولية ليكلل النجاح بحصول المصنع غلي الاعتماد في مجتل انتاج عربات السمك الحديدة ومترو الانفاق ومجالات التصيم والتطوير والإنتاج وتقديم الخدمات.

وأوضح أنه في إطار التطوير يعتبر مصنع سيماف اخر مصنع يحصل غلي هذه الشهادة في اخر اصدار لهذه المواصفات القياسية وما حملته من تحديث واشتراطات إضافية والان يتم تكوين شركات مع الشركات العالمية العاملة في نفس المجال لنقتح اشواق في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

الحصول على شهادة نظم ادارة الجودة

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ,، والمهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر احتفالية حصول مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS ) international Railways industrial System ) طبقا للمواصفة الدولية ISO 22163:2023 في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع .



جاء ذلك بحضور كل من بهافيش ميهتا المدير الأول والمدير العام لشركة TUV SUD العالمية والمهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدني للخدمات والتنمية المستدامة، وممثلي الشركات العالمية في صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.