الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس مصنع سيماف: الحصول على شهادة الجودة iris بوابة إلى العالمية والطريق الوحيد للتصدير

حصول مصنع سيماف على
حصول مصنع سيماف على اعلى شهادة الجودة

قال المهندس احمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع  سيماف: إننا احتفلنا اليوم بإنجاز جديد وهو حصول المصنع علي اعلي شهادة جودة عالمية في صناعة السكك الحديدة وهي تمثل بوابة الدخول الي العالمية في هذا المجال والطريق الوحيد للتصدير.


وأضاف رئيس مصنع سيماف خلال احتفالية المصنع اليوم والهيئية العربية للتصنيع، أن التعاون بين فريق عمل سيماف من مهندسين وعمال وفنين  تم التغلب غلي المعوقات والتحديات في زمن قياسي للحصول علي الاعتمادات الدولية ليكلل النجاح بحصول المصنع غلي الاعتماد في مجتل انتاج عربات السمك الحديدة ومترو الانفاق ومجالات التصيم والتطوير والإنتاج وتقديم الخدمات.

 

وأوضح أنه في إطار التطوير يعتبر مصنع سيماف اخر مصنع يحصل غلي هذه الشهادة في اخر اصدار لهذه المواصفات القياسية وما حملته من تحديث واشتراطات إضافية والان يتم تكوين شركات مع الشركات العالمية العاملة في نفس المجال لنقتح اشواق في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

الحصول على شهادة نظم ادارة الجودة 

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ,، والمهندس  محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر احتفالية حصول مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS ) international Railways industrial System ) طبقا للمواصفة الدولية ISO 22163:2023  في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع .
 

جاء ذلك بحضور كل من بهافيش ميهتا  المدير الأول والمدير العام  لشركة  TUV SUD العالمية والمهندس عثمان محمد عثمان  رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدني للخدمات والتنمية المستدامة، وممثلي الشركات العالمية في صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المواصفات القياسية صناعة السكك الحديد ترو الأنفاق رئيس مصنع سيماف الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة العربية للتصنيع الهيئة القومية لسكك حديد القومية لسكك حديد مصر

الأكثر قراءة

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

بدءا من أكتوبر، وقف 500 ألف بطاقة تموينية بسبب سرقة التيار الكهربائي

الغرق في مستنقع الجنوب، عناصر حزب الله يصطادون الكوماندوز الإسرائيلي بغابات الضاحية

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

الأهلي 2005 يفوز على غزل المحلة بثلاثية في دوري الجمهورية (صور)

ألمانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية إثر القصف الإسرائيلي

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

كيف تبخر "داعش" وهرب من المواجهة بين إسرائيل ومحور المقاومة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعداء

معنى غساقا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة النبأ

"كل معروف صدقة"، الأزهر يوضح أنواع صدقة التطوع

المزيد
الجريدة الرسمية