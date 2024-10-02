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العربية للتصنيع: حصول مصنع سيماف على شهادة الجودة استغرق 9 شهور

المهندس مختار عبد
المهندس مختار عبد اللطيف رئيس العربية للتصنيع
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أكد اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن سيماف المصنع رقم 5 في العالم التي تتحصل على هذه الشهادة “iris” في الجودة ويمكن مصنع سيماف في الوصول إلى العالمية.

تدعيم مصنع سيماف للحصول على شهادة الجودة

وتقدم بالشكر إلى كل من طاقم العمل المهندسين والجودة ورئيس الشركة والشراكات الأخرى التي ساهمت في تدعيم مصنع سيماف للحصول على هذا الإنجاز  ليصبح مصنع سيماف الذي أسس عام 1955 مصنعا عالميا في تصنيع السكك الحديدية ومترو الأنفاق. 

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الحصول على هذه الشهادة استغرق ما يقرب من 9 شهور لتذليل كافة العقبات للحصول على الشهادة التي تضع المصنع في مرتبة متقدمة. 

ويعد الحصول على هذه الشهادات يساهم في فرص التعاون مع الشركات الكبرى والعمل في المشروعات الكبرى.

وأوضح اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  ان سيماف المصنع رقم 5 في العالم التي تتحصل على هذه الشهادة “iris” في الجودة ويمكن مصنع سيماف في الوصول الي العالمية.

وجاء ذلك خلال احتفالية الهيئة العربية للتصنيع باستلام شهادة نظم إدارة الجودة لصناعات السكك الحديدية لمصنع سيماف iris  -ios 22163:2023 من شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة.

ويعد هذا الإنجاز فخرا وانجازا جديدا للصناعة المصرية الوطنية، حيث تحتفل الهيئة العربية للتصنيع، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة،علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS  طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

وشهد فعاليات الحفل، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من  المسئولين بالدولة، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية، المتخصصة في صناعات السكك الحديدية. 

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