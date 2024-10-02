اعتماد مصنع سيماف دوليا من منظمة الإيرس العالمية (صور)

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ,، والمهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر احتفالية حصول مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS ) international Railways industrial System ) طبقا للمواصفة الدولية ISO 22163:2023 في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع .



جاء ذلك بحضور كل من بهافيش ميهتا المدير الأول والمدير العام لشركة TUV SUD العالمية والمهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدني للخدمات والتنمية المستدامة، وممثلي الشركات العالمية في صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

مراحل التصنيع في مصنع سيماف

في هذا الصدد، أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بمصنع سيماف التابع للهيئة وبالتعاون مع شركة الشرق الأدني للخدمات والتنمية المستدام ة(Near East Services (NES، حيث تم المنح بعد مراجعة شاملة لجميع مراحل التصنيع في مصنع سيماف وتم التأكد من مطابقة كافة المراحل للمواصفة العالمية، لافتا إلى أن مصنع سيماف, يعد خامس شركة تحصل علي الشهادة طبقا لأحدث إصدار 2023 علي مستوي العالم.

وأضاف: “ما نشهده من انجاز نستهدف به في المقام الأول تعزيز التصدير وفتح آفاق جديدة من الشراكات مع كبري الشركات العالمية وزيادة الفرص التسويقية ودخول أسواق جديدة من خلال الحصول على عقود جديدة دوليا , وجذب الإستثمارات في مجال صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكي”.

حصول مصنع سيماف علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات عربات السكك الحديدية



وتابع: حصول مصنع سيماف علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات عربات السكك الحديدية (IRIS), يؤكد قدراتنا التصنيعية علي العمل بفكر عالمي وزيادة الإنتاجية, وتلبية كافة احتياجات وزارة النقل بمنتجات فائقة الجودة , وزيادة قاعدة عملائنا الدوليين وزيادة معدلات التصدير، بمنتجات متطورة تحمل شعار “صنع في مصر” تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي , في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه بالشكر والتقدير لوزارة النقل علي دعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، معربا عن الإمتنان العميق لشركة الشرق الأدني للخدمات والتنمية المستدامة (NES)على ثقتها في مصنع سيماف ودعمها المستمر.

من جانبه، أعرب المهندس عثمان محمد عثمان، رائد مجال الجودة في مصر ومؤسس شركة الشرق الأدني للخدمات والتنمية المستدامة (NES) عن تقديره لهذا التعاون الناجح مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن حصول مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع على شهادة (IRIS) الدولية، يعد ميزة تنافسية وتفضيلية كبيرة، للدخول بقوة لزيادة معدلات التصدير للدول الأفريقية والعربية من منتجات المصنع في مجال صناعات السكك الحديدية.

وشهدت فعاليات حفل التكريم، تسليم الشهادات التقديرية للمهندسين والفنيين بمصنع سيماف، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح، الذي تم تنظيمه، بالتعاون مع شركة الشرق الأدني للخدمات والتنمية المستدامة.