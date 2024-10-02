الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير خارجية إسرائيل يهاجم الأمين العام للأمم المتحدة: شخص غير مرغوب فيه

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أعلن  وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، مما يعني فعليًا منعه من دخول البلاد

 وزير خارجية إسرائيل يعلن الأمين العام للأمم المتحدة شخصًا غير مرغوب 

.تم الإعلان عن ذلك،  ردًا على ما وصفه كاتس بفشل جوتيريش في إدانة هجوم إيران على إسرائيل بشكل لا لبس فيه وما أسماه  دعمه للمنظمات الإرهابية.

وقال كاتس: "أي شخص لا يستطيع إدانة هجوم إيران الشنيع على إسرائيل بشكل لا لبس فيه لا يستحق أن يضع قدمه على الأراضي الإسرائيلية". واتهم غوتيريش بأنه رئيس أممي معاد لإسرائيل.

وقبل وقت سابق نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية أن 14 جنديا، قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع  لحزب الله، بحسب القناة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي،  اليوم الأربعاء، إن ضابطًا قتل في معارك بلبنان، قائلًا إن بيان النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما  سقط أثناء القتال في لبنان".

ووفق موقع "واي نت" العبري، فإن الكابتن أوستر  البالغ من العمر 22 عامًا، هو أول من سقط من بداية العملية البرية في جنوب لبنان.

وكانت حزب الله  أعلنت، في وقت سابق اليوم، إنها تخوض اشتباكات جديدة مع قوات إسرائيلية متسللة الى بلدة في جنوب لبنان.

وذكرت في بيان أنها تخوض اشتباكات مع جنود العدو المتسللة إلى بلدة مارون الراس، في جنوب لبنان، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات التي قال إنها أوقعت إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قال حزب الله، إنه فجر عبوة بقوة إسرائيلية في محيط بلدة يارون الحدودية.

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل

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