الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل الدكتور عبد المنعم عمارة (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، وذلك في إطار احتفال المحافظة اليوم بانطلاق الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وتكريم إدارة المهرجان للدكتور عبد المنعم عمارة مؤسس المهرجان وصاحب الفكرة. 

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أبرز الحضور خلال اللقاء  

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب السابق عن محافظة الإسماعيلية.  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

اشادة بدعم القيادة السياسية 

وخلال اللقاء رحَّب محافظ الإسماعيلية بعمارة، مؤكدًا له أنه متابع جيد لحجم الإنجازات التي شهدتها محافظة الإسماعيلية خلال فترة توليه، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية في ذلك الوقت للطاقات الشبابية المتميزة، والتي أفرزها المجتمع بعد فترات الحروب التي تعرضت لها المنطقة. 

 

تقدير شعب الإسماعيلية للدكتور عبد المنعم عمارة 

وتابع أكرم، أنه يعرف جيدًا مدى تقدير الشارع الإسماعيلي للدكتور عبد المنعم عمارة مؤكدًا "لقد ساهمت في تشكيل فكر واهتمامات الشباب من خلال ما حققته من إنجازات ملموسة أثناء فترة توليك مسئولية محافظ الإسماعيلية".  

 

متابعة ملفات الإسماعيلية 

ومن جهته أعرب عمارة عن سعادته بحسن وحفاوة الاستقبال، وسعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا لمحافظ الإسماعيلية "أن هناك  قبول شعبي من أهل الإسماعيلية بتوليه مهام محافظ الإسماعيلية".  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

و مؤكدًا أنه يتابع خطواته المستمرة والملفات التي يتم التعامل معها والتي شكلت صداعًا مزمنًا للمحافظة ومواطنيها، مؤكدًا أنني متفائل بتلك الخطوات المدروسة التي تنم عن اهتمامكم بكافة الموضوعات التي تمس الشارع الإسماعيلي متمنيًا له دوام التوفيق وإحداث التطوير الذي يستحقه المواطن في الإسماعيلية. 

 

نبذة عن حياة عمارة السياسية 

الجدير ذكره، أن  الدكتور عبد المنعم عمارة  عُيِّن محافظًا للإسماعيلية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في الفترة من ١٩٧٨ وحتى ١٩٩٠، كما عُيِّن عضو مجلس الشعب المصري عن الإسماعيلية من ١٩٧٠ وحتى ١٩٧٦. 

حصل عمارة على جائزة أغاخان العالمية لتطوير وإعادة تنظيم أحد أهم المناطق الشعبية في محافظة الإسماعيلية "حي السلام". 

وحصل على العديد من الأوسمة من رئاسة الجمهورية وأيضًا العديد من الجوائز الدولية.

ومن أبرز أعماله، العمل على تحويل الإسماعيلية إلى ملتقى للثقافة والفنون المصرية، حيث بدأ مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية عام ١٩٨٥، والذي شهد زخمًا فنيًّا كبيرًا، وأيضًا أطلق ملتقى الفكر الإسلامي ومهرجان السينما التسجيلية، وبطولة الصداقة العربية، وعمل على استضافة بطولات الشركات الرياضية، وابتكر مهرجان الربيع وأميرات الفراولة، الأمر الذي جعل الإعلام المصري يتجه صوب محافظة الإسماعيلية في تلك الفترة.

كما أنشأ المنطقة السياحية المسماة بطريق عمارة السياحي حاليًا، وأوجد أندية الفيروز وقرية النورس السياحية وقرية الجندول، إضافة إلى باقى المعالم السياحية بتلك المنطقة، وهو مؤسس جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية التي ضمت عددًا كبيرًا من شباب وشابات مدينة الإسماعيلية وتهتم بتنمية المشاركة المجتمعية لأبناء المدينة. 

يذكر أن بدايات الدكتور عبد المنعم عمارة كانت أثناء فترة التهجير بعد حرب عام ١٩٦٧، وكان يرأس لجنة المهجرين بمحافظة الإسماعيلية وكان أيضًا وكيلًا للنادي الإسماعيلي خلال نفس الفترة من الستينيات.
 

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