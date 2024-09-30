الإثنين 30 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بداية (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة التضامن الاجتماعي

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية الإنسان"، والتي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

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إقامة عدد من الفعاليات 

حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والندوات التوعوية، التي من شأنها تنمية الإنسان في جوانب عديدة ولا سيما الاهتمام بالمرأة والطفل وغير القادرين.  

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

عقد ندوة توعوية 

ومن جانبها قالت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه تم اليوم عقد ندوة توعوية عن أهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية مع مكلفي الخدمة العامة، وبالتنسيق مع مركز البحوث الجنائية.

 

تناول الندوة لعدة موضوعات 

كما تناولت الندوة عدة موضوعات منها، أهمية المشاركة في كافة المبادرات، ودعم تلك المبادرات للنهوض بالمجتمع الإسماعيلى وخاصة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"؛ لما لها من دور فعَّال في بناء الإنسان، وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، الصحية، التعليمية، الرياضية، الثقافية، والسلوكية، من أجل خلق مواطن متعلم ومتمكن، قادر، واع، وومثقف. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

أهمية مشاركة مكلفى الخدمة العامة 

وأوضحت الحفناوي أهمية مشاركة مكلفي الخدمة في العمل التطوعي بمختلف مؤسسات الرعاية. 

ومن جهة أخرى، أكدت الحفناوي على الدور الهام للرائدات الريفيات في مبادرة بداية، من خلال حملات طرق الأبواب للتوعية بالمبادرة. 

بالإضافة إلى التوعية بالخدمات المتاح تقديمها من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ووحداتها الاجتماعية، حيث تقوم الرائدات بعمل توعية
في عدة موضوعات أهمها، "ختان الإناث، زواج الأطفال، أهمية التعليم، محو الأمية، التمكين الاقتصادي، والشمول المالي"، وذلك عن طريق الزيارات المنزلية للأسر وطرق الأبواب وعمل ندوات توعوية في الجمعيات الأهلية والوحدات الاجتماعية.

هذا إلى جانب التواصل مع  السيدات المستحقة لمنحة الألف يوم شهريًا؛ من أجل التوجه للبريد لصرف المنحة.

 

 

 

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