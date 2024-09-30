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محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

قرر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الموافقة على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني (كعب العمل) يوم السبت من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، كيومِ عملٍ إضافيٍّ لمديرية العمل بالإسماعيلية؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين.  

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إتاحة التسجيل الإلكتروني لطالب الخدمة 

ومن جانبه صرح حسن رداد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، أنه في إطار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، تم تفعيل إمكانية قيام المواطن (طالب الخدمة) بالتسجيل الإلكتروني على موقع وزارة العمل ومنصة مصر الرقمية. 

 

تسجيل بيانات المواطنين على منصة مصر الرقمية 

حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، ومن ثم التوجه إلى مقر المديرية لتقديم مستنداته للمراجعة والطباعة، فقط عن طريق الرقم القومي؛ تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين وتقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة. 

 

تنفيذ جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي  

ويأتي ذلك تنفيذًا لجهود الدولة في تطبيق التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم، وفي ضوء حرص محافظ الإسماعيلية على الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية لأبناء المحافظة.
 

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