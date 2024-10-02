الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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جولة بحرية بقناة السويس للفِرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

جانب من فعاليات الجولة،
جانب من فعاليات الجولة، فيتو

نظمت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برنامج سياحي للفِرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين.  

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رحلة بحرية بقناة السويس 

كما قامت اليوم بتنفيذ رحلة بحرية بقناة السويس، بالتعاون مع هيئة قناة السويس للتعرف على أهم شريان حيوي للتجارة الدولية. 

جانب من فعاليات الجولة، فيتو
جانب من فعاليات الجولة، فيتو

شرح أهمية قناة السويس 

حيث تناول فريق العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، شرح أهمية قناة السويس، وتاريخ حفرها وقناة السويس الجديدة ودورها في رفع التصنيف العالمي لقناة السويس، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مع توفير كل عوامل السلامة والأمان للسفن العابرة لتظل قناة السويس الخيار الأول لمشغلي السفن على الطرق المرتبطة بها. 

 

جانب من فعاليات الجولة، فيتو
جانب من فعاليات الجولة، فيتو

إعجاب الفرق المشاركة بقناة السويس 

وأبدى أعضاء فرق رومانيا، الاردن، إندونيسيا، الهند والجزائر إعجابهم بهذا الإنجاز وحرصوا على التقاط صور فوتوغرافية؛ لتوثيق زيارتهم لقناة السويس.

جانب من فعاليات الجولة، فيتو
جانب من فعاليات الجولة، فيتو
جانب من فعاليات الجولة، فيتو
جانب من فعاليات الجولة، فيتو
جانب من فعاليات الجولة، فيتو
جانب من فعاليات الجولة، فيتو
جانب من فعاليات الجولة، فيتو
جانب من فعاليات الجولة، فيتو

 

 

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