السكرتير العام المساعد بالإسماعيلية يفتتح معرض اتحاد النقابات العمالية (صور)

افتتح اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، معرض اتحاد النقابات العمالية بالإسماعيلية والذي يقام تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع نادي محاميِّ الإدارات القانونية.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وذلك بحضور أشرف مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد صابر رئيس حي ثالث.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

إقامة المعرض بمقر الاتحاد

حيث أقيم بمقر الاتحاد بشارع التكنولوجيا خلف مجمع المحاكم خلال الفترة من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ١٠ مساءً.

السلع المعمرة بالمعرض

وتفقد السكرتير العام المساعد أقسام المعرض، والذي يضم عددًا كبيرًا من السلع المعمرة مثل غسالات، ثلاجات، بوتجازات، شاشات، ديب فريزر، تكييف، سخان، خلاط، ميكروويف.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر محمولة، لاب توب، موبايلات، بجانب سيارات جديدة ومستعملة، ودراجات بخارية موتوسيكلات، ودراجات، وإسكوتر، هذا إلى جانب المفروشات وملابس رجالي وحريمي وأطفال والأدوات المنزلية.

إتاحة التقسيط للجميع

ويتيح المعرض خدمة التقسيط لكافة فئات المجتمع الإسماعيلي، وحتى أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة والعاملين بالنقل البري.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

كما يقدم المعرض خدمة التقسيط بأقل سعر للفائدة ١٦.٥٪ للبنوك و٢١٪ لشركة تمويل مباشر مع إمكانية التقسيط لمدة ١٢ عامًا للموظفين و٥ أعوامٍ لأصحاب المعاشات وعامين لشركة تمويل مباشر.

وأشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى أن المعرض يقدم خدمة التقسيط، من أجل مساعدة الشباب والمقبلين على الزواج والتخفيف من الأعباء المالية.