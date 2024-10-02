ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

أجرى فريق من الباحثين في الدنمارك دراسة حديثة، لإظهار العلاقة بين الإصابة بارتجاج في المخ جراء التعرض لضربة على الرأس في سن الطفولة وارتكاب جرائم جنائية.

دراسة جديدة لدراسة العلاقة بين التعرض لارتجاج وارتكاب جرائم جنائية

واكتشف الباحثون الذين عدوا الدراسة، أن التعرض لإصابة طفيفة في الرأس في مرحلة الطفولة قد يجعلك أكثر عرضة لأن تصبح مجرما.

وفي الدراسة التي أجريت على أكثر من 300 ألف شخص، قارن باحثون في الدنمارك معدلات إصابات الدماغ الرضحية الطفيفة (TBI) لدى القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات بالمراهقين الذين لديهم سجلات جنائية.



ووجد الفريق أن الأطفال الذين تعرضوا لارتجاج في المخ كانوا أكثر عرضة بنسبة 25% لارتكاب جريمة أو الإدانة بارتكاب جريمة بحلول سن العشرين.

ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب الارتجاجات التي تؤدي إلى مشاكل سلوكية وسلوك معاد للمجتمع وعدوانية، ما قد يزيد من خطر ارتكاب جريمة جنائية.

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