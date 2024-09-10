مذبحة دلافين أطلسية في الدنمارك تثير غضب السكان وجمعيات حقوق الحيوان

انتقدت جمعيات حقوق الحيوان فى الدنمارك، ما اسمته مذبحة الدلافين خلال الحدث السنوي الذي يحرص زوار جزر فارو على تكراره.

مذبحة دلافين في جزيرة فارو بالدنمارك

وفى التفاصيل، أثار قتل ما يزيد على 150 دلفينًا أطلسيًّا أبيض الجنب، خلال الحدث السنوي بـجزر فارو في الدنمارك موجة من الانتقادات اللاذعة، خاصة من جمعيات حقوق الحيوان وبعض السكان المحليين.

وخلال احتفالية تعرف محليا باسم "Grindadráp" ذبح الدلافين الأطلسية ذات الجوانب البيضاء، ما أدى إلى تحول مياه الخليج إلى اللون الأحمر، في مشهد وصفه مروع أثار غضب الجميع

دلفين أطلسي أبيض الجنب من أكبر أنواع الدلافين

ورغم ممارسة ذبح الدلافين كانت توفر فى الماضى، مصدرًا غذائيًّا حيويًّا للسكان، أصبح الكثير من المواطنين يعارضونها، فى مجتمع وصفوها بالمتقدم ولا تتماهى معه هذه الطقوس.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعد دلفين أطلسي أبيض الجنب من أكبر أنواع الدلافين، وتعيش في مجموعات عائلية متماسكة، ويستخدم الصيادون القوارب لدفعها إلى المياه الضحلة بهدف الذبح.

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