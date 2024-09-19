إصابة عامل بجرح قطعى فى الرأس على يد نجلى شقيقه بسوهاج
أصيب عامل بجرح قطعى بالرأس إثر اعتداء نجلى شقيقه عليه بأداة حادة بمركز جهينة فى سوهاج، حيث تم نقله إلى المستشفى المركزى وأخطرت الجهات الأمنية بالواقعة.
مدير الأمن يتلقى إخطارا بإصابة عامل بجرح قطعى بالرأس
تلقى اللواء صبرى عزب مدير الأمن إخطارا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولى رئيس مباحث مركز جهينة بتلقيه بلاغا من المستشفى المركزى بوصول المدعو عادل ع. ا - سن 37 عامل مصابًا “جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ ومقيم بناحية بمركز جهينة”.
التحقيقات تكشف إعتداء نجلى شقيقة علي. باداة حادة
وخلال التحقيقات أفادت زوجته المدعوة ليلي م ع - سن 34 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية باتهام نجلي شقيق زوجها كلًا من: صلاح ا ع ا - سن 18 طالب وعادل ا ع ا- سن 17 طالب – ومقيمان بذات الناحية بالتعدي علي زوجها بالضرب علي إثر مشادة كلامية بينهم
تم ضبط المتهمان وبحوزة الثاني أداة حادة وبمواجهتهما أقرا لارتكابهما الواقعة
لذات السبب وقيام الثاني بإحداث إصابة المذكور، تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة لتتولى التحقيق.
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