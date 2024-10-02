الكشف على 159 حالة فى قافلة طبية لجامعة بنها بكفر مناقر

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمركز شباب كفر مناقر بمركز بنها وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

الكشف علي 159حالةطبية بالقليوبية

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع الدكتور وليد الفرماوى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والعظام، وتم الكشف علي 159حالة تنوعت ما بين 45 حالة باطنة، و46 حالة أطفال،و68 حالة عظام، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

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