إطلاق أعيرة نارية على السفارة الإسرائيلية فى السويد

قالت الشرطة السويدية إنها تلقت بلاغا بإطلاق أعيرة نارية على السفارة الإسرائيلية فى ستوكهولم بحسب خبر عاجل لقناة الجزيرة.

استهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم

جدير بالذكر أنه تم استهداف السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم بـ السويد، مرتين، في يناير 2024، عندما اكتُشفت عبوة ناسفة على أرض السفارة، ثم في مايو، عندما أُطلقت أعيرة نارية بمحيط المبنى، ولم يُبلغ بوقوع إصابات.

وعلى الجانب الأخر أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء، أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية للعاصمة كوبنهاغن.

وقالت الشرطة على منصة "إكس": "لم يُصَب أحد، ونُجري تحقيقًا أوليًّا في الموقع.. والصلة المحتملة مع السفارة الإسرائيلية التي تقع في المنطقة جزء من التحقيق"، دون تحديد توقيت وقوع الانفجارين.

إطلاق عملية توغل إسرائيلى بري لبنان

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طوقًا أمنيًّا فُرض حول منطقة كبيرة وسط وجود مكثف لأفراد الشرطة، فيما شوهد محققون وهم يرتدون زيًّا واقيًا في أثناء تمشيطهم الموقع بحثًا عن أدلة.

وسبق هذه الواقعة حوادث مشابهة على السفارات الإسرائيلية في أوروبا، إذ أُلقيت قنبلتان يدويتان على السفارة الإسرائيلية في بروكسل ببلجيكا في مايو الماضي، ولم يُصَب أحد.

وتأتي الحادثة مع إعلان إسرائيل إطلاق عملية توغل بري تستهدف بنية حزب الله في جنوب لبنان، وتصاعد التوتر مع قصف إيران لإسرائيل بعشرات الصواريخ.