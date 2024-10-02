إسرائيل تعلن الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس قرر إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل.

إسرائيل: الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن "يسرائيل كاتس قرر إعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل ومنع دخوله إلى إسرائيل"، واصفة جوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة".

وادعت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "سيذكر جوتيريش باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو جوتيريش".

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