على غرار الذهب، ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

على غرار أسعار الذهب، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن يتحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا ويعطل إمدادات النفط من منطقة إنتاجه الرئيسية بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار 74.56 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 70.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، منخفضا قليلا عن ارتفاعه بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من خمسة بالمئة خلال التداول أمس الثلاثاء.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا عليها أمس ردا على حرب إسرائيل على غزة وحزب الله في لبنان.

وإيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتج رئيسي للنفط في المنطقة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، بينما قالت طهران إن أي رد سيقابل «بدمار واسع النطاق»، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقا.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، حليفتها القديمة، وحدد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.

وتجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة. ومن المقرر أن يرفع أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول.

وتباينت بيانات المخزونات الأمريكية، ففي حين انخفضت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي ارتفعت مخزونات البنزين، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وفي نفس السياق قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء بفعل الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 2661.63 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار يوم الخميس الماضي. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2690.3 دولار.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء ردًّا على الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله.

وقال جيم ويكوف كبير محللي السوق لدى كيتكو للمعادن «إذا وقعت خسائر بشرية كبيرة في إسرائيل، فقد نشهد حربا شاملة في الشرق الأوسط، وهذا ما أعتقد أن المتداولين يخشونه الآن»، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.