انخفاض أسعار الذهب عالميًا بنحو 20 دولارًا خلال تعاملات اليوم
سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024؛ انخفاض بأكثر من 20 دولارًا مع متابعة الأحدث الجيوسياسية، قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات مسؤولي الفدرالي في وقت لاحق من اليوم.
تمسك الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع اليوم الأربعاء
في المقابل تمسك الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع اليوم الأربعاء مع قلق المستثمرين بشأن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% إلى 2672 دولارًا للأونصة.
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