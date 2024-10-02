انفجار بمطار ميازاكي الياباني يتسبب في إلغاء جميع الرحلات الجوية
أفادت قناة NHK التلفزيونية أن إدارة مطار ميازاكي في اليابان اضطرت لإلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، إثر انفجار في أحد ممراته .
انفجار في أحد الممرات بمطار ميازاكي
وجاء في تقرير القناة، أن أحد الموظفين في برج المراقبة بالمطار أكد أن انهيار أحد الممرات وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ويتم التحقق حاليا مما إذا كان انفجارا، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.