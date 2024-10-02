انفجار بمطار ميازاكي الياباني يتسبب في إلغاء جميع الرحلات الجوية

أفادت قناة NHK التلفزيونية أن إدارة مطار ميازاكي في اليابان اضطرت لإلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، إثر انفجار في أحد ممراته .

انفجار في أحد الممرات بمطار ميازاكي

وجاء في تقرير القناة، أن أحد الموظفين في برج المراقبة بالمطار أكد أن انهيار أحد الممرات وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ويتم التحقق حاليا مما إذا كان انفجارا، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ