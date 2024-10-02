الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انفجار بمطار ميازاكي الياباني يتسبب في إلغاء جميع الرحلات الجوية

مطار
مطار

أفادت قناة NHK التلفزيونية  أن إدارة مطار ميازاكي في اليابان اضطرت لإلغاء جميع الرحلات الجوية  من وإلى المطار، إثر انفجار في أحد ممراته .

انفجار في أحد الممرات بمطار ميازاكي 

وجاء في تقرير القناة، أن أحد الموظفين في برج المراقبة بالمطار أكد  أن انهيار أحد الممرات وقع  قبيل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ويتم التحقق حاليا مما إذا كان انفجارا، ويجري التحقيق في أسباب الحادث. 

 

txt

إسرائيل تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون

txt

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب هواتف وأجهزة تابلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اليابان الرحلات الجوية المطارات

مواد متعلقة

إسرائيل تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

بيراميدز يضم الغاني إيجولا رسميًا

موعد طرح شهادة استثمار ذات عائد 35% من البنك الأهلي 2024

مفاجأة، اكتشاف طعنات في جثامين ضحايا حريق شقة الدقهلية

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

فرمان جديد من محمد رمضان قبل انطلاق الموسم الجديد

منوعات

المزيد

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زوجة الأب في المنام وعلاقتها بسماع أخبار محزنة

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

المزيد
الجريدة الرسمية