إسرائيل تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون

صواريخ إيران، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في نبأ عاجل منذ قليل: أن الصواريخ التي أطلقها تأتي ضمن الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

الموجة الأولى من صواريخ الحرس الثوري ضد إسرائيل

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أنه سيتم استهداف أماكن عسكرية إسرائيلية بعد الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

عملية الثأر من اغتيال إسماعيل هنية

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن العملية ضد إسرائيل تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال المجاهد الشهيد إسماعيل هنية.