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جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب هواتف وأجهزة تابلت

جانب من المضبوطات,
جانب من المضبوطات, فيتو

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبد جابر محمد موسي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. 
 

إجراءات تفتيش الركاب بمطار الغردقة 
 

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا اشتبه محمد جابر مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألماني الجنسية من أصل سوري قادم من تركيا أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-ray» بمعرفة شنودة كندس تحت إشراف محمد صبحي رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه، وكلف مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة، عادل قرني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٧١ من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت ماركات وأشكال وأحجام مختلفة داخل حقائبه.

وقام بالجرد والتحريز خالد صالح واسلام موسي ومحمود جمال بحضور أحمد طايع بالأمن الجمركي  وعبد المحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي
 

جمارك مطار الغردقة الدولي

 
قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية ود. سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

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