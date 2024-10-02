تخلى عنها أهلها وحرستها القطط، العثور على رضيعة وسط القمامة في الغربية

عثر أهالي منطقة قحافة بمدينة طنطا في محافظة الغربية على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع.

وأنقذت العناية الإلهية الطفلة حيث كان بجوارها مجموعة من القطط الضالة التى لم تصِب الرضيعة بأي مكروه.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بورود إشارة شرطة النجدة بعثور اهالي منطقة قحافة بمدينة طنطا على طفلة رضيعة عمرها حوالي ساعات بأحد الشوارع.



وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفلة حديث الولادة عارية تماما وبجوارها عدد من القطط الضالة وتبين أن الطفلة بحالة جيدة ولم تصب بمكروه وجري نقلها بعربة إسعاف إلى مستشفى المنشاوى العام للاطمئنان عليها.



ولم يترك الاهالي الرضيعة إلا بعد تسليمها للشرطة والاطمئنان عليها وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لنيابة مركز طنطا التى أمرت بسرعة إنهاء الإجراءات ووضع الطفلة دار رعاية.

انتشال جثة عامل غرق بترعة الإبراهيمية في سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة “عامل” توفي غرقًا بترعة الإبراهيمية بمركز المنشاة، حيث نقلت الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بغرق المدعو عمرو خ ا ا - 18 سنةـ عامل ومقيم بندر المنشاة.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي.

وخلال التحقيقات أفاد والد المتوفى خالد ا ا ع- 54 سنة، عامل، وشقيق الواقعة محمد خ ا ا - 20 سنة، عامل ومقيمان بذات الناحية أثناء، قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تحرر المحضر اللازم وتقرر دفن الجثة.