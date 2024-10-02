ري الغربية تنظم ندوة توعية حول ترشيد استهلاك المياه

نظمت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية بالتعاون مع منطقة وعظ الغربية ندوة توعية مائية حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وحقيقة استخلاف الإنسان في الأرض من إعمارها والحفاظ على مواردها ومنها نعمة الماء.

وتناولت الندوة التعريف بموقف مصر المائي والتحديات التي تواجه قطاع المياه والتأكيد على محدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية لثقافة الترشيد مع توعية الأهالي بالسلوكيات الإيجابية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

وقالت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بالغربية إنه تم التعريف خلال الندوة بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية وتوعية الجميع بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وتوعية الشباب بالسلوكيات الإيجابية لترشيد المياه وكذلك مجهودات الوزارة لرفع الوعى بقضايا المياه ومواجهة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية.



‏‎وأضافت وكيل الوزارة أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

وأكدت وكيل وزارة الرى بالغربية على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى والتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.

وخطب خلال الندوة الشيخ أحمد شاهين واعظ عام بمنطقة وعظ الغربية.