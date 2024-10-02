الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

معهد التغذية يحذر من سلوكيات خاطئة تسبب هدر الطعام

هدر الطعام
هدر الطعام

حذر المعهد القومي للتغذية من سلوكيات خاطئة ترتكبها ربات البيوت تسبب هدر الطعام  أثناء الإعداد والتجهيز للطعام منها:


1- ترك الفاكهة والخضروات حتى تفسد.

2- استخدام الأدوات المثقوبة أو غير الجيدة التنظيف لأنها تلوث الأغذية.


3- عدم تنظيف الفواكه والخضروات الجاهزة للأكل.


4- استخدام ملعقة واحدة أثناء الطهي لتذوق الطعام عدة مرات دون تنظيفها.
 

5- استخدام لوح واحد لتقطيع الأطعمة الطازجة والنيئة معا.

وأوضح معهد التغذية أن من ضمن أسباب هدر الطعام  أثناء الشراء احتياجات المنزل  تشمل:


1- عدم أعداد قائمة بالمشتريات
2- التسوق مرة واحدة اسبوعيا
3- شراء الطعام قبل الانتهاء من تناوله
4- شراء اكثر مما نحتاج اليه
5- المبالغة في الاعلانات عن سلعة معينة
6- شراء اغذية غير جيدة وملوثة
 

من جانب آخر وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس، مع التأكيد على الأمهات ضرورة الحرص على إفطار الأبناء قبل النزول إلى المدرسة يوميا.

 

أهمية وجبة الإفطار

وأكد معهد التغذية أن أهمية وجبة الإفطار، تشمل: 

١-زيادة التركيز وتحسين الذاكرة

٢-التحكم في التوازن النفسي والبعد عن العصبية

٣-زيادة القدرة على مقاومة الأمراض ورفع المناعة 

٤- الحصول على الطاقة للتحصيل الدراسي 

٥-تجنب الإحساس بالجوع وتجنب الإفراط في تناول الطعام 

 

٦- تنظيم سكر الدم

 

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن تحضير “اللانش بوكس” الصحي من خلال اتباع الآتي:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية. 

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.

تعويد الطفل على تناول الأكل الصحي

 

وأكد معهد التغذية أهمية تعويد الطفل على تناول الأكل الصحي، والحفاظ على النشاط البدني من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​​

اوضح أنه يقضي الأطفال الغالبية العظمى من يومهم في المدرسة، كما يستهلك معظمهم ما يقارب من نصف سعراتهم الحرارية هناك، مما يجعل المدرسة مكانًا رائعًا لتعلُّم وممارسة الأكل الصحي، ويزيد من روعته اتباع نظام غذائي صحي بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب، ومنتجات الألبان، واللحوم الخالية من الدهون، إلى جانب الحد من الدهون المشبَّعة والسكريات المضافة والصوديوم.​​

كما يساعد النشاط البدني على تقليل القلق، وزيادة تركيز الطفل في المدرسة.​​

 

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