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فرق المبادرة الرئاسية «بداية» تجوب المحافظات لتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب

مبادرة بداية، فيتو
مبادرة بداية، فيتو
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 بدأت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» أولى فعالياتها الميدانية، بتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر يوم 21 سبتمبر الجاري.

 

توزيع مستلزمات المدارس من شنط مدرسية وكراسات وألوان وزجاجات

 وتضمنت الفعاليات الميدانية تنفيذ أنشطة تحفيزية على مستوى محافظات الجمهورية، مع توزيع مستلزمات المدارس من شنط مدرسية وكراسات وألوان وزجاجات مياه وأقلام وعدد من المستلزمات، وذلك في إطار تنفيذ أحد محاور المبادرة الرئيسية وهو تطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتسهيل وصول مستلزمات المدارس لمستحقيها من الطلاب.

 

مستهدفات مبادرة «بداية»

يأتي ذلك ضمن مستهدفات مبادرة «بداية» والتي تسعى لتحسين جودة حياة جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، إتساقًا مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 – 2027.

 

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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قام بتدشين مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور  أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والجهات الشريكة بالمبادرة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، يوم 17 سبتمبر، وذلك ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية.

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