الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد الهجوم الإيراني، حزب الله يقصف بالصواريخ المدفعية الإسرائيلية في بيت هيلل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه قصف بالصواريخ مربض المدفعية الإسرائيلية في بيت هيلل، وذلك عقب عملية الهجوم الإيراني على إسرائيل.

 

استهدفنا قواعد إسرائيلية استخدمت في التآمر والتخطيط لاغتيال هنية ونصر الله

وكشف الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد جوية إسرائيلية استخدمت في التآمر والتخطيط لاغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وقادة عسكريين في حزب الله.

 

إيران توجه رسالة شديدة اللهجة للدول الداعمة للكيان الصهيوني

مصدر أمني: إسرائيل ستضرب إيران بشكل مكثف الليلة

الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود پزشكیان، أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها ستقف بحزم ضد أي تهديد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الهجوم الإيراني حزب الله الحرس الثوري الإيراني إيران إسرائيل

مواد متعلقة

إيران توجه رسالة شديدة اللهجة للدول الداعمة للكيان الصهيوني

مصدر أمني: إسرائيل ستضرب إيران بشكل مكثف الليلة

نتنياهو: إيران ارتكبت الليلة خطأ كبيرا وستدفع الثمن

حزب الله يعلن إطلاق صواريخ على مقر للموساد ووحدة مخابرات عسكرية (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير الدفاع الإيراني يكشف مفاجأة عن الصواريخ المستخدمة في الهجوم ضد إسرائيل

إيران توجه رسالة شديدة اللهجة للدول الداعمة للكيان الصهيوني

مصدر أمني: إسرائيل ستضرب إيران بشكل مكثف الليلة

بغرامات مليونية، محمد رمضان يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يضرب النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة

خبير عسكري: إسرائيل دخلت حربًا شاملة ولن يوقفها أحد

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف مناطق في الشرق الأوسط الليلة

منوعات

المزيد

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يفضح أصحاب النفاق العالمي بسبب غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والهموم

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية