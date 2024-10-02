بعد الهجوم الإيراني، حزب الله يقصف بالصواريخ المدفعية الإسرائيلية في بيت هيلل

أعلن حزب الله اللبناني، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه قصف بالصواريخ مربض المدفعية الإسرائيلية في بيت هيلل، وذلك عقب عملية الهجوم الإيراني على إسرائيل.

استهدفنا قواعد إسرائيلية استخدمت في التآمر والتخطيط لاغتيال هنية ونصر الله

وكشف الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد جوية إسرائيلية استخدمت في التآمر والتخطيط لاغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وقادة عسكريين في حزب الله.

الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود پزشكیان، أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها ستقف بحزم ضد أي تهديد.