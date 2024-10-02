قبل الشراء، كيفية الاستعلام عن سيارة مستعملة للتأكد من صحة الأوراق

ترصد فيتو لقرائها، المستندات المطلوبة لـ شراء سيارة مستعملة والتأكد من صحة بيانات رخصة تسييرها، وصحة خلوها من المخالفات قبل دفع ثمنها، لتجنب أي مشكلات قانونية.

وخلال السطور التالية تسرد “فيتو” الخطوات التي يجب على راغب شراء سيارة مستعمله للتأكد من صحة أوراقها لدى وحدات المرور..

المستندات المطلوبة لكيفية التأكد من صحة أوراق سيارة مستعملة قبل شرائها



- إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو جواز سفر).

- الرقم القومي.

- بيانات ترخيص المركبة.

- بيانات المركبة نفسها.



ثانيا- التأكد من صحة بيانات رخصة المركبة المستعملة



- الدخول إلى بوابة مرور مصر: يمكن الوصول إليها من الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني من الرابط.

- الضغط على أيقونة "التأكد من صحة بيانات مركبة".

- تسجيل الدخول: يمكن استخدام البريد الإلكتروني أو إنشاء حساب جديد.

- بدء الخدمة: بعد تسجيل الدخول، اضغط على "بدء الخدمة".

- إدخال بيانات المالك: اختر نوع المالك، -أدخل الرقم القومي أو نوع إثبات الشخصية.

- قبول الشروط والأحكام: وافق على -الشروط ثم اضغط على "التالي".

إدخال بيانات المركبة: مثل رقم اللوحة، وتاريخ إصدار الترخيص وتاريخ الانتهاء، ثم اختر المحافظة واضغط "التالي".

استكمال البيانات: أضف نوع السيارة، سنة الصنع، ورقم الشاسيه، ثم "التالي".

تحديد طريقة سداد الرسوم: بعد السداد، ستظهر رسالة تؤكد نجاح الطلب.

يمكن متابعة الطلب عن طريق الرقم الذي سيظهر لك، عبر خدمة "تتبع الطلب