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حوادث

موظف في دعوى نشوز: دمرتني وشهرت بسمعتي وعندما أشكو عنفها تبتزني بالمال

موظف يرفع دعوى صداق
موظف يرفع دعوى صداق ضد زوجته، فيتو

تقدم موظف برفع دعوى نشوز ورد مؤخر الصداق، ضد زوجته بمحكمة الأسرة بجنوب الجيزة

وقال الزوج: "عشت برفقتها عامين، ذقت العذاب، ودمرتني وسلبتني أموالي، وشهرت بسمعتي، وحرمتني من رؤية طفلتي بعد ولادتها".


وأضاف: "زواجنا فشل بكل المقاييس بسبب تعنتها، وإصرارها على تحكمها في حياتي وكل ما أملكه، وعندما اعترضت طردتني من حياتها، وحرمتني من رؤية ابنتي، وواصلت ملاحقتي بدعاوى النفقات، لتطالب بما يتجاوز 33 ألف جنيه شهريا، وعندما أشكو عنفها تبتزني لسداد المزيد من المال".

وتابع: "تقدمت بطلب لإزامها برد مؤخر الصداق لي  وذلك بعد استيلائها على مسكن الزوجية، وتقدمها بدعوى خلع، بعد أن نشبت بيننا الخلافات الزوجية بعد عامين من الزواج، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحصلها على مبالغ مالية مني مؤخرًا، ومعاملتها لي بشكل سيئ رغم أنني كنت ألبي طلباتها وأمنحها ما تريده من مبالغ مالية".

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دعوي نشوز بجنوب الجيزة حديقة الحيوان مؤخر الصداق

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