الإثنين 30 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 77 مخالفة السير بدون تراخيص في حملة مكبرة بالجيزة والقاهرة

حملة مرورية بالجيزة
حملة مرورية بالجيزة والقاهرة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور بالطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 10155 مخالفة تجاوز سرعات و77 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 50 دراجة نارية مخالفة، 44 مخالفة موقف عشوائي، 101 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية من خلال شن الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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